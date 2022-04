Issava bandiera nera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Issava bandiera nera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORSARO

Significato/Curiosita : Issava bandiera nera

L'ammiraglia pontificia issava il vessillo con la scritta "in hoc signo vinces", mentre l'ammiraglia ottomana si fregiava di una bandiera con scritto 99 volte...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi corsaro (disambigua). un corsaro era un privato cittadino che, munito dal governo di uno stato...

