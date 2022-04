La U di IMU, l imposta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La U di IMU, l imposta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : UNICA

Significato/Curiosita : La u di imu, l imposta

L'imposta municipale unica (imu) o imposta municipale propria è un tributo (imposta) del sistema tributario italiano. è un tributo diretto di tipo patrimoniale...

unica, acronimo di unione nazionale industrie cioccolato ed affini, storica azienda dolciaria di torino, nota anche come venchi-unica unica – album di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

