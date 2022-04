Un grosso mammifero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grosso mammifero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BALENA

Significato/Curiosita : Un grosso mammifero

Tonnellate della balenottera azzurra, il più grande mammifero finora apparso sulla terra. i mammiferi colonizzano praticamente ogni ambiente, dalle calotte...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi balena (disambigua). il termine balena definisce, in senso lato, qualsiasi cetaceo di taglia gigantesca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con grosso; mammifero; grosso recipiente di terracotta per l olio; Ha un grosso battaglio; grosso mammifero fossile affine all elefante; Un grosso animale preistorico; mammifero che emette una secrezione maleodorante; mammifero marsupiale dell ordine dei Didelfimorfi; mammifero maculato dal collo molto lungo; Grosso mammifero fossile affine all elefante; Cerca nelle Definizioni