Si gonfia solo se le cinture sono state allacciate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si gonfia solo se le cinture sono state allacciate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AIRBAG

Significato/Curiosita : Si gonfia solo se le cinture sono state allacciate

L'airbag (in italiano cuscino salvavita) è un dispositivo di sicurezza passivo installato all'interno del volante, della plancia, dei sedili o del padiglione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

