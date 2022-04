Il gasdotto Nord Stream la collega alla Germania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gasdotto Nord Stream la collega alla Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RUSSIA

Significato/Curiosita : Il gasdotto nord stream la collega alla germania

Greenstream, che collega l'italia alla libia; gasdotto enrico mattei, che collega l'italia all'algeria via tunisia. fra i gasdotti in progettazione di...

Cercando altri significati, vedi russia (disambigua). coordinate: 66°25'n 94°15'e / 66.416667°n 94.25°e66.416667; 94.25 la russia (in russo: ´, traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

