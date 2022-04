Fanno piante di pane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno piante di pane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IT

Significato/Curiosita : Fanno piante di pane

L'albero del pane (artocarpus altilis (parkinson ex f.a.zorn) fosberg) è una pianta della famiglia delle moraceae che cresce nel sud-est asiatico e in...

Altre definizioni con fanno; piante; pane; fanno blitz nei ristoranti; Affanno se preoccupazioni; Rende affanno so il respiro; Elementi finali che fanno passare elettricità; Danno origine alle piante ; Allevamento di piante in assenza di irrigazione; piante ornamentali; piante come gli abeti; Il pane tipicamente d oltralpe fra; Rinomata località del Trapane se; Il pane quando è integrale; Come il pane toscano senza sale;