In esso manca la libertà - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : RECLUSORIO

Significato/Curiosita : In esso manca la liberta

la libertà di manifestazione del pensiero o libertà di coscienza è un diritto fondante riconosciuto negli ordinamenti democratici di tipo occidentale...

Riscaldamento dei reclusori. nei primi tempi ogni convento comprendeva anche un reclusorio (inteso come una o più celle per la reclusione). i reclusori dovevano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

