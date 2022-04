Si dice di corda non ben tesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di corda non ben tesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LENTA

Significato/Curiosita : Si dice di corda non ben tesa

Fatto di legno duro, a forma di cono con una punta di ferro a una estremità. la trottola non ha un'origine ben definita, eppure si è a conoscenza di oggetti...

lenta (lenta in piemontese) è un comune italiano di 795 abitanti della provincia di vercelli in piemonte. lo stemma del comune di lenta è stato approvato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

