Si determina con dei test - Cruciverba

Soluzione 22 lettere : QUOZIENTE D INTELLIGENZA

Il test venne utilizzata una versione depotenziata da 50 mt (o 57 a seconda delle stime effettuate in passato, corrispondenti a 238,5 pj). il test venne...

Il quoziente d'intelligenza o quoziente intellettivo (qi), è un punteggio, ottenuto tramite uno dei molti test standardizzati, che si prefigge lo scopo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Luogo in cui vive una determina ta specie animale; Adatta a un determina to uso; Privo di realtà, indetermina to; La forma più antica di una determina ta parola; Mitica creatura con corpo leonino e test a d aquila; Spuntano in test a al toro; test o sacro dell Islam; Mette la test a sotto la sabbia;