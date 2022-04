Cucire insieme due stoffe sovrapposte e imbottite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cucire insieme due stoffe sovrapposte e imbottite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRAPUNTARE

Significato/Curiosita : Cucire insieme due stoffe sovrapposte e imbottite

Differenti; il primo viene utilizzato per indicare tutti i manufatti con stoffe sovrapposte che formano dei disegni particolari il secondo indica una serie di...

I sarti lo usano per fissare prima di cucire ; Si usa col filo per cucire ; Contiene arnesi per cucire ; Custodiva strumenti usati per cucire ; L insieme delle ossa; insieme agli uccellacci in un film con Totò; Custode dell Olimpo insieme a Diche e Irene; L insieme dei dipendenti di un azienda; stoffe per rivestimenti interni; Che materiali si usano per fare stoffe ; Si usano per fare stoffe ; Macchina per arricciare il pelo di certe stoffe ; Può avere due canne sovrapposte ; sovrapposte fanno... l'uguale; Le mani di vernice sovrapposte ; Formaggi a fette sovrapposte ; Le più comode sono imbottite ; Coperte imbottite ; Sedie imbottite o impagliate;