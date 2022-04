Si conservano in salamoia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si conservano in salamoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OLIVE

Significato/Curiosita : Si conservano in salamoia

Gli tsukemono ( letteralmente: cibi in salamoia) sono sottaceti tipici della cucina giapponese. sono considerati soprattutto un contorno che accompagna...

Vedi oliva (disambigua). disambiguazione – "olive" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi olive (disambigua). l'oliva è il frutto dell'ulivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con conservano; salamoia; Si conservano in sagrestia; Si conservano a Fort Knox; Si conservano nei musei; Vi si conservano i DVD; Frutto che si concia in salamoia ; Possono finire in salamoia ; I frutti in salamoia ; Si tengono in salamoia ; Cerca nelle Definizioni