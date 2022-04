Composto presente nel veleno di molti serpenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Composto presente nel veleno di molti serpenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : NEUROTOSSINE

Significato/Curiosita : Composto presente nel veleno di molti serpenti

Rappresentante un serpente o un drago che si morde la coda, formando un cerchio senza inizio né fine. simbolo molto antico, presente in molti popoli e in diverse...

Canali ionici. in base alla loro specifica origine, le neurotossine si distinguono in: neurotossine animali: si tratta di miscele di enzimi e proteine, quali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

