È comodo trovarla pronta - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : MINESTRA

D'italia, per "minestra" s'intendono i primi piatti a base liquida, come le zuppe e il brodo, ma in alcuni casi anche la pasta asciutta (minestra asciutta)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con comodo; trovarla; pronta; Il... proprio comodo ; Un comodo tipo di calzatura; Rendono scomodo viaggiare; Il proprio comodo ; Cappuccetto Rosso attraversa il bosco per andare a trovarla ; trovarla fatta piace a tutti; Casa già pronta per essere abitata: __ in mano; Impronta ricavata con la cera; Impronta re, marchiare; Impronta ... in negativo; Cerca nelle Definizioni