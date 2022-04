Comanda il plotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comanda il plotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TEN

Significato/Curiosita : Comanda il plotone

E di tenerlo. il plotone era guidato dal sergente giovane jakov pavlov, un sottufficiale con compiti di comando del plotone poiché il tenente dell'unità...

Takahashi ten – gruppo rock britannico ten – album degli y&t del 1990 ten – album dei pearl jam del 1991 ten – album dei ten del 1996 ten – album degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con comanda; plotone; La tecnica della costruzione e dell impiego di proiettili telecomanda ti nello spazio; Donna che comanda in una grande famiglia; È riservata a chi comanda ; comanda in Siria; Ha il comando di un plotone ; Comanda il plotone abbreviazione; Camminata ritmica di un plotone ; Si dà al plotone in marcia; Cerca nelle Definizioni