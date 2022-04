Il colore del conto senza debiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il colore del conto senza debiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NERO

Significato/Curiosita : Il colore del conto senza debiti

Finanziario del sistema europeo dei conti nazionali e regionali; in ciascun conto si registrano debiti e crediti. va notato che "debiti" e "crediti"...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nero (disambigua). il nero è un colore con luminosità teoricamente nulla, senza tinta (per cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con colore; conto; senza; debiti; Il lucido incolore ; Il colore dei tessuti; Cavalli dal mantello multicolore ; Gradazione di colore o di voce; Zucchine alla __, conto rno tipico napoletano; Frammenti di racconto ; Dacia ha scritto il racconto autobiografico Bagheria; La __ di picche, famoso racconto di Puskin; Pettegolezzi senza alcun costrutto; Si arma senza armi; Sono argute senza arte; Non c è due senza questo; Gravato di debiti ; Travolti dai debiti ; Carichi di debiti o di lavoro; Travolto dai debiti ; Cerca nelle Definizioni