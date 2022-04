La città dell Olanda famosa per una bottiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città dell Olanda famosa per una bottiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LEIDA

Significato/Curiosita : La citta dell olanda famosa per una bottiglia

Diverse erbe e spezie che a quel tempo arrivavano da tutto il mondo in olanda, che era all'epoca il crocevia mondiale dei trasporti marittimi. alcune...

leida (in olandese leiden) è una città dei paesi bassi nell'olanda meridionale. essa sorge sulle rive del vecchio reno, circa 20 km a nord dell'aia e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

