È cifrata in un nostro gioco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È cifrata in un nostro gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PISTA

Significato/Curiosita : E cifrata in un nostro gioco

In posizione ed è "sparato" su una specie di montagna russa per darsi la spinta, quindi inizia il percorso come fosse una pista cifrata, analoga a quella...

pista – zona per l'atterraggio e il decollo degli aerei pista – percorso ad anello in cui si corrono vari tipi di corse: nell'automobilismo e nel motociclismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

