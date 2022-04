Chiesetta ai piedi di Assisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiesetta ai piedi di Assisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SAN DAMIANO

Significato/Curiosita : Chiesetta ai piedi di assisi

Domina l'intera pianura ai piedi di assisi. nel 576, in zona venne edificata una piccola cappella dai benedettini del monastero di san benedetto del monte...

Il crocifisso di san damiano è l'icona a forma di croce dinanzi a cui francesco d'assisi stava pregando quando ricevette la richiesta del signore di riparare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con chiesetta; piedi; assisi; Gli spiedi ni di pecora della cucina abruzzese; Il feto che arriva a termine con i piedi in basso; Si portano ai piedi , ma non sono scarpe; Lo spiedi no di carne arabo; Il Santo di assisi che parlava agli animali; San Francesco d assisi e san Francesco da __; Il frate che fece erigere la Basilica di assisi ; Aldo che ideò la Marcia della pace Perugia-assisi ; Cerca nelle Definizioni