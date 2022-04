Ha la cella nel convento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la cella nel convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FRATE

Significato/Curiosita : Ha la cella nel convento

Statale italiano; ha sede nella parte monumentale di un antico convento domenicano sito in piazza san marco a firenze. la fama del museo, la cui architettura...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi frati (disambigua). frate, o fra (dal latino frater, fratris, in italiano fratello), termine arcaico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con cella; convento; Insieme agli uccella cci in un film con Totò; Cancella il peccato originale; Blocca la finestra della cella ; Si mette sotto l ascella ; La preposizione nel convento ; Chiostro, convento ; Monastero, convento ; Una cameretta del convento ;