Il carcere di Palermo - Cruciverba

Il carcere di Palermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : UCCIARDONE

il carcere dell'ucciardone è un antico istituto penitenziario di palermo. è situato in piena città, vicino al quartiere di borgo vecchio, nei pressi del...

Dalla mafia il 28 agosto 1979.

È addetto alla guardia in carcere ; Libro dettato da Marco Polo mentre era in carcere ; Storico carcere di Roma; Antonio che scrisse Quaderni dal carcere ; La capitale con i quartieri palermo e La Boca: __Aires; Il mercato di palermo in un famoso dipinto di Guttuso; La statua bronzea di Igor Mitoraj posta nel Foro Italico di palermo ; Breve corso d acqua nei pressi di palermo ;