Ardevano ai tempi dell Inquisizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ardevano ai tempi dell Inquisizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PIRE

Significato/Curiosita : Ardevano ai tempi dell inquisizione

Era il 23 giugno 1198, vigilia di san giovanni battista, con i falò che ardevano sulle alture e presso le porte del borgo, quando la gente di cuneo acclamò...

Dominique pire – religioso belga 3228 pire – asteroide della fascia principale pire (senegal) – località del senegal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

