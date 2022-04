Anche la Minore è assai vasta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anche la Minore è assai vasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Significato/Curiosita : Anche la minore e assai vasta

Sono la grande steppa eurasiatica, che è la più vasta al mondo, la prateria nordamericana e la patagonia in argentina. steppe di estensione minore si trovano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asia (disambigua). l'asia è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

La dea che era detta anche Pallade; Pesci detti anche palamite; C è anche quello delle Amazzoni; Si può segnare anche con una rovesciata; L Asia minore , con un altro nome; Profeta minore ; Il fratello minore di John Elkann; Ha cura di un minore nne; In Siberia è assai rigido; Vi si reca la massai a per fare grandi provviste; Un prodotto assai efficace contro i vermi intestinali; Ragazzini assai vivaci; La più vasta penisola della Terra; vasta regione della Russia con inverni freddissimi; È vasta quasi quanto I Europa; Quella degli elementi è devasta trice;