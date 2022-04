L accessorio utilizzato con il mortaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L accessorio utilizzato con il mortaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PESTELLO

L'espressione inglese still life indica un particolare genere fotografico utilizzato per descrivere, in modo a caso, la rappresentazione di oggetti inanimati...

Vengono poste le sostanze, che vengono poi triturate dall'azione di un pestello: una corta mazzetta costituita da un'impugnatura e da una estremità più... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con accessorio; utilizzato; mortaio; accessorio necessario per proteggere la testa; accessorio per vedere lontano; Un accessorio del barista; accessorio della scrivania; Spesso è utilizzato per costruire mobili da esterno; Il nomignolo utilizzato nel web; Il veicolo... utilizzato dai marziani; Gas utilizzato per insegne pubblicitarie; Il proiettile del mortaio ; È simile al mortaio ; E' simile al mortaio ; Il cuoco lo usa con il mortaio ; Cerca nelle Definizioni