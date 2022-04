Viene utilizzata per classificare i tornado - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene utilizzata per classificare i tornado. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SCALA FUJITA

Significato/Curiosita : Viene utilizzata per classificare i tornado

Secondari e nella maggior parte dei casi non impediscono di classificare lo stand secondo i tipi sopra elencati. chi ha uno stand di questo genere è in...

La scala fujita è una misura empirica dell'intensità di un tornado in funzione dei danni inflitti alle strutture costruite dall'uomo. l'origine della scala... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

