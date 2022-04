Sfiatatoi aperti nel muro per eliminare fumi e gas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfiatatoi aperti nel muro per eliminare fumi e gas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESALATOI

Significato/Curiosita : Sfiatatoi aperti nel muro per eliminare fumi e gas

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con sfiatatoi; aperti; muro; eliminare; fumi; E' munita di sfiatatoi o; Uno... sfiatatoi o per il magma; E munita di sfiatatoi o; Uno sfiatatoi o fuligginoso; Lo si può fare anche ad occhi aperti ; Deve tenere gli occhi aperti ; Sognano a occhi aperti ; Sono aperti ad ogni acquisto; Somiglia al tennis, ma si pratica contro un muro ; Premuro si e solleciti; Un ripiano appeso al muro ; Sostiene il gancio nel muro ; eliminare dalle pelli l eccesso d acqua; Nelle trasmissioni televisive consente di eliminare molti fili; eliminare olio o unto da una superficie; Icona sul desktop per eliminare i file; Pancetta di maiale affumi cata; È in preda ai fumi dell alcool; Contengono profumi o medicine; Una virtù spirituale che si dice profumi ; Cerca nelle Definizioni