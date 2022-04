Si può segnare anche con una rovesciata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può segnare anche con una rovesciata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GOL

Significato/Curiosita : Si puo segnare anche con una rovesciata

Secondo con una pregevole rovesciata, diventa il primo giocatore nella storia della competizione a segnare per dieci partite consecutive. va a segno anche al...

Altri significati, vedi gol. disambiguazione – "goal" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi goal (disambigua). il gol (italianizzazione linguistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

