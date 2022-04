Per sostenerli bisogna prepararsi bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per sostenerli bisogna prepararsi bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESAMI

Significato/Curiosita : Per sostenerli bisogna prepararsi bene

Stai cercando altri significati, vedi notte prima degli esami (disambigua). notte prima degli esami è una commedia italiana, diretto da fausto brizzi, uscito... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Complesso di regole che bisogna osservare in certe occasioni; bisogna stare a quelle del gioco; Preparata per la bisogna ; bisogna rompere delle uova per farne una; prepararsi per esami, interrogazioni, compiti..; prepararsi a combattere; prepararsi per la partenza, andare via fare le __; bene ! a New York; Deterioramento che colpisce un bene ; Fidarsi è bene , non fidarsi è __; Diritto di godere di un bene di proprietà altrui;