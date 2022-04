Ha per base il Corano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per base il Corano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ISLAM

Significato/Curiosita : Ha per base il corano

Testi islamici, quanto dalla storia e cultura del mondo musulmano. in base al corano, il testo sacro islamico, le donne sono uguali agli uomini di fronte ad...

Significati, vedi islam (disambigua). l'islam (pronunciato in italiano afi: /i'zlam/ -tradizionale- o /'izlam/ -comune-; in arabo: , islam ['slæm])... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con base; corano; Si crea sulla base delle descrizioni dei testimoni; Cucina a base di elementi di più aree del mondo; Solido con la base circolare; Rule base d Optimizer; Decorano la saint-honoré; Insieme di lampadine che decorano le strade; Si ancorano al fondo; Osservano il corano ; Cerca nelle Definizioni