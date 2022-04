La penisola in cui sorge Simferopol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La penisola in cui sorge Simferopol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRIMEA

Significato/Curiosita : La penisola in cui sorge simferopol

Trova la cattedrale dell'assunzione di maria vergine. nella stessa città sorge anche la basilica minore di san pietro. il territorio è suddiviso in 160...

Cercando altri significati, vedi crimea (disambigua). coordinate: 45°03'n 34°04'e / 45.05°n 34.066667°e45.05; 34.066667 la crimea (in russo: , traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con penisola; sorge; simferopol; La più vasta penisola della Terra; Città della penisola del Sinai; Grande penisola del Canada; Europei d una penisola ; La città portoghese che sorge sulla foce del fiume Duero; La spianata ateniese su cui sorge il Partenone; Il vulcano ai cui piedi sorge Catania; Dubbio che sorge da indizi più o meno certi; Cerca nelle Definizioni