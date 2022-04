Parola.. di Macron - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parola.. di Macron. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MOT

Significato/Curiosita : Parola.. di macron

Anche nell'inglese nel xvi secolo. su una u in fine di parola il macron indica um come forma di abbreviazione scribale. nella scrittura manuale del cirillico...

Viaggio con due scompartimenti. stesso significato hanno la forma francese mot-valise e quella tedesca kofferwort ("parola-valigia"). il termine smog è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

