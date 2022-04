Minerale che deve il suo nome a un deserto cileno dove fu scoperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minerale che deve il suo nome a un deserto cileno dove fu scoperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ATACAMITE

Significato/Curiosita : Minerale che deve il suo nome a un deserto cileno dove fu scoperto

Magellano fu il primo esploratore europeo a visitare il territorio cileno percorrendo lo stretto che porta il suo nome. ma fu soltanto nel 1535 che i conquistatori...

Rilevare la presenza del cloruro: se il minerale si tratta veramente di atacamite, la soluzione ammoniacale ov'è stato versato un campione del minerale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

