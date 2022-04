Josep Luis, architetto statunitense d origine spagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Josep Luis, architetto statunitense d origine spagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SERT

Significato/Curiosita : Josep luis, architetto statunitense d origine spagnola

Attore italiano luigi vanvitelli, pittore e architetto italiano luigi d'alessio, cantautore italiano luis buñuel, regista, sceneggiatore, attore, produttore...

I servizi per le tossicodipendenze (sert), o servizi per le dipendenze patologiche (serd), sono i servizi pubblici del sistema sanitario nazionale italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con josep; luis; architetto; statunitense; origine; spagnola; In testa a josep h; Le ultime lettere di josep h; josep h Paxson, eminente geologo statunitense; Celebre romanzo di josep h Conrad; In un film di luis Buñuel c è quello della libertà; Affluis cono ai mercati; Confluis ce nel Gari; Lo sono le acque che defluis cono; Il Raffaello da Urbino pittore e architetto ; Stile architetto nico e decorativo sorto in Francia; Giovanni, noto architetto del 700; Particolare membratura architetto nica; Presidente statunitense assassinato nel 1865; Celebre comico statunitense del passato; James , scrittore statunitense di romanzi noir; Noto autodromo statunitense ; Acquavite francese d origine controllata; L origine del vocabolo; __ ovo = dall origine ; Pietra nera lucida di origine vulcanica; Regione spagnola ; La città spagnola che ospita l Alhambra; Città spagnola delle corse dei tori; Musicò L ora spagnola ; Cerca nelle Definizioni