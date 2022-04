Incidenti sul lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incidenti sul lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFORTUNI

Significato/Curiosita : Incidenti sul lavoro

Un infortunio sul lavoro (o incidente sul lavoro) è un evento dovuto ad una causa violenta ed esterna, che produce lesioni traumatiche ad un individuo...

Contro gli infortuni sul lavoro (inail) è un ente pubblico non economico italiano che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

