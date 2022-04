Famelico in poesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famelico in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EDACE

Significato/Curiosita : Famelico in poesia

Il carattere di queste 22 poesie, che si esprime ora in accenti di umile sofferenza, ora in gridi violenti, ora si placa in dolci immagini di "bianchi...

Vecchio il tuo signor t'accetta"; dicembre: "con l'arena cadente il vecchio edace, al'anno già canuto il fin prescrive, saggio chi apprender sa che mentre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

Altre definizioni con famelico; poesia; Il famelico conte dantesco; Ingordo, famelico ; L'avidità del famelico ; Invernale in poesia ; Una poesia amorosa; Bassa in poesia ; Il __ del villaggio: poesia ; Cerca nelle Definizioni