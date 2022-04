Eseguita approssimativamente, a occhio e croce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eseguita approssimativamente, a occhio e croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Eseguita approssimativamente, a occhio e croce

Sanguinamento delle medesime ferite, ma a morte già avvenuta e in posizione supina. la forma della sindone è approssimativamente rettangolare. prima del restauro...

Mano di adulto aperta, equivalendo a circa 20 cm. la bna è suddivisibile in 10 dita o 7,5 pollici ed equivale a due terzi di piede. ma in altri sistemi...