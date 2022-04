Cura i propri pazienti con ginnastica e massaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cura i propri pazienti con ginnastica e massaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : FISIOTERAPISTA

Significato/Curiosita : Cura i propri pazienti con ginnastica e massaggi

Naturale e eapea = terapia) è una branca delle professioni sanitarie che si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione dei pazienti affetti da...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «fisioterapista» ^ d.m. 741/94, profilo professionale del fisioterapista, su normativasanitaria.it. url consultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

