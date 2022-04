Le case di cura per anziani e non autosufficienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le case di cura per anziani e non autosufficienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RSA

Significato/Curiosita : Le case di cura per anziani e non autosufficienti

Una casa di riposo è un alloggio ammobiliato multi-residenza destinato agli anziani almeno parzialmente autosufficienti. storicamente il termine originario...

In crittografia la sigla rsa indica un algoritmo di crittografia asimmetrica, inventato nel 1977 da ronald rivest, adi shamir e leonard adleman utilizzabile...

