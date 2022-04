Arma da fuoco che si può usare con una sola mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arma da fuoco che si può usare con una sola mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PISTOLA

Significato/Curiosita : Arma da fuoco che si puo usare con una sola mano

Un'arma da fuoco (o arma a fuoco) è un tipo di arma termobalistica che sfrutta l'energia cinetica dei gas in ebsione da una carica di lancio o scoppio...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima moneta, vedi pistola (moneta). il termine pistola indica comunemente un'arma da fuoco di tipo convenzionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 20 aprile 2022

