Storico videogame anni 80 con tetramini a incastro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storico videogame anni 80 con tetramini a incastro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TETRIS

Significato/Curiosita : Storico videogame anni 80 con tetramini a incastro

Disambiguazione – se stai cercando il programma televisivo, vedi tetris (programma televisivo). tetris (in russo , sincrasi di , "tetramino", e... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con storico; videogame; anni; tetramini; incastro; Furono teatro dello storico sacrificio di Leonida; Un grosso animale preistorico ; Serafino, storico e presbitero del 700; Lo storico latino autore del De Catilinae; Un telecomando per giocare ai videogame s; Punteggio da videogame s; videogame anni '80 con una bocca nel labirinto; La Croft dei videogame s; Popoli germanici noti anche come Ascomanni ; Giovanni , pianista e compositore italiano; Sono centinaia di anni ; Sanni ti di città; Rivestimento in sottili tavole di legno a incastro ; L'incastro di una lettera; Tecnica artistica di incastro su pietra o legno; In mezzo all'incastro ; Cerca nelle Definizioni