New York, Londra, Shanghai, ecc - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: New York, Londra, Shanghai, ecc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : METROPOLI

Significato/Curiosita : New york, londra, shanghai, ecc

D'arte, ecc. essere sede di imprese internazionali importanti per il commercio. durante il xx secolo, londra (regno unito), parigi (francia) e new york (stati...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi metropoli (disambigua). una metropoli (in greco antico µt = madre e p = città/popolazione)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con york; londra; shanghai; Dieci a york ; Dow __, indice della Borsa di New york ; Le è dedicato uno dei simboli di New york ; Il faro di New york ; Tower __, celebre passaggio mobile di londra ; L orologio più famoso di londra ; Torneo di tennis a londra ; La conferma da londra ; Cerca nelle Definizioni