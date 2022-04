Se è matto, chiude il gioco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è matto, chiude il gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCACCO

Significato/Curiosita : Se e matto, chiude il gioco

il go è un gioco da tavolo strategico per due giocatori. il go ebbe origine in cina, dove è giocato da almeno 2500 anni; è molto popolare nell'asia orientale...

Significati, vedi scacco al re (disambigua). scacco al re, o più semplicemente scacco, è la locuzione che nel gioco degli scacchi indica il fatto che... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con matto; chiude; gioco; La Rita che ballava sul matto ne; Chi lo pratica spezza le matto nelle con le mani; Impasto per le matto nelle; Luoghi in cui si cuociono matto ni e tegole; Si chiude sulla scena di uno spettacolo teatrale; La festa che chiude il Carnevale ambrosiano; Apertura che serve a chiude re; Li apre e chiude il bagnino in spiaggia; Così è la forma di un comune dado da gioco ; gioco da tavolo strategico con armate e territori; gioco di logica che prevede una griglia numerica; gioco da tavolo con stanze e armi del delitto; Cerca nelle Definizioni