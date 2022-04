Luogo in cui vive una determinata specie animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo in cui vive una determinata specie animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HABITAT

Significato/Curiosita : Luogo in cui vive una determinata specie animale

Significa "egli abita") è il luogo le cui caratteristiche fisiche e ambientali possono permettere ad una determinata specie di vivere, svilupparsi, riprodursi...

Altre definizioni con luogo; vive; determinata; specie; animale; luogo di pellegrinaggio dei fedeli musulmani; luogo in cui si sconta una pena detentiva; Il suo capoluogo di regione è L Aquila; Capoluogo dell arcipelago delle Baleari; Lo è l animale che vive in casa; Una pianta che vive in acqua; Piccolo essere vive nte; Che vive nella nostra epoca; La forma più antica di una determinata parola; Il complesso degli animali d una determinata regione; Risoluta, determinata ; Un nome per indicare una persona indeterminata ; Studia le analogie tra le diverse specie animali; specie di tessuto stampato; Coesistenza e cooperazione di specie animali; Un animale che è incrocio di due specie ; Lo è l animale che vive in casa; Pianta che si nutre di animale tti; animale che striscia; Un grosso animale preistorico;