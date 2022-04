Luogo in cui si sconta una pena detentiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo in cui si sconta una pena detentiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRIGIONE

Significato/Curiosita : Luogo in cui si sconta una pena detentiva

A 11 anni di reclusione. il luogo decretato per scontare la pena detentiva era un carcere svedese. nel 2005 dal carcere in svezia la plavšic dichiarerà...

Significati, vedi galera, prigioni (disambigua), la prigione (disambigua), carcere (disambigua) o girolamo prigione. la prigione (anche carcere, penitenziario... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con luogo; sconta; pena; detentiva; luogo in cui vive una determinata specie animale; luogo di pellegrinaggio dei fedeli musulmani; Il suo capoluogo di regione è L Aquila; Capoluogo dell arcipelago delle Baleari; Ciascuno sconta le proprie; Lo sconta il colpevole; Conta gli anni che sconta ; sconta no la pena in prigione; Annullamento di una pena con il perdono; L anno appena passato; La città con la Corte pena le Internazionale; Persona appena diventata adulta; Era una misura di sicurezza non detentiva ; Cerca nelle Definizioni