Il lungo sonno di certi animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lungo sonno di certi animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LETARGO

Significato/Curiosita : Il lungo sonno di certi animali

Significati, vedi sogno (disambigua). il sogno (dal latino somnium, derivato da, "sonno") è un fenomeno psichico legato al sonno, in particolare alla fase rem...

Che quello degli orsi non è un vero e proprio letargo. il ricovero degli animali che vanno in letargo si chiama generalmente tana. in chirurgia, si parla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

