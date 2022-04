La lega di ferro e carbonio con meno carbonio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lega di ferro e carbonio con meno carbonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACCIAIO

Significato/Curiosita : La lega di ferro e carbonio con meno carbonio

ferro in cui il carbonio è solubilizzato: ferrite alfa: carbonio in ferro alfa; austenite: carbonio in ferro gamma; ferrite delta: carbonio in ferro delta...

Significati, vedi acciaio (disambigua). disambiguazione – "acciai" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acciai (disambigua). l'acciaio è una lega... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

