Lo è l intervento sanzionato dall arbitro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l intervento sanzionato dall arbitro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FALLOSO

Collegio arbitrale di una partita di pallavolo è composto da: primo arbitro, secondo arbitro, terzo arbitro, segnapunti (addetto al referto ufficiale), addetto...

Tendono a "sporcare" il palleggio, che può anche diventare impreciso e falloso (fallo di doppia). alta statura: l'altezza dei giocatori è diventata di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con intervento; sanzionato; dall; arbitro; Una bomba che richiede l intervento degli artificieri; intervento specifico per perdere peso; Un intervento chirurgico; Come un intervento attuato a tempo debito; Sottoposto a un castigo, sanzionato ; sanzionato dal codice penale; Uccello mitologico che rinasce dall e sue ceneri; Materiale isolante nocivo dall uso ormai vietato; Far uscire dall a tana; Lo è un acido derivato dall azoto; Lo grida l arbitro di tennis; Lo sono gli interventi punibili dall arbitro ; Il quadrato con l arbitro ; Coadiuva l arbitro con dei sistemi elettronici; Cerca nelle Definizioni