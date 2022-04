Competizioni sportive al chiuso ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Competizioni sportive al chiuso ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INDOOR

Il termine indoor (in italiano: al chiuso; pronuncia italianizzata: "indòr") indica, nello sport, gli eventi che si svolgono in un impianto chiuso e coperto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Una classifica da competizioni sciistiche; Campo di gara per competizioni con i sulky; Donne in competizioni motoristiche; Motoscafo per competizioni ; Le sportive a Wimbledon; sportive come Ludmilla Tourischeva; Le sportive come Vanessa Ferrari; Uniformi sportive ; Cartello esposto nei locali al chiuso : __ fumare; Come l odore di muffa, vecchio e chiuso ; Il mercato azionario a listino chiuso ; È chiuso da uno steccato;