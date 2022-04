Chi non beve una goccia d alcool - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi non beve una goccia d alcool. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASTEMIO

Significato/Curiosita : Chi non beve una goccia d alcool

Thot ed ermete trismegisto, dei quali si racconta che abbiano bevuto una sola goccia di questa pozione per diventare immortali. un'ulteriore fonte sono...

Ageusia, cioè l'incapacità di sentire i sapori e gli odori, un sommelier astemio, ingannato dalla giudice di cui si innamora che gli fa credere che invece... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con beve; goccia; alcool; Delizia chi lo beve ; Mangia e beve a ufo; Si beve anche freddo; Località dove si beve o si fanno i fanghi; Il mese in cui... ogni goccia , un barile; Versati goccia a goccia ; Chi non beve una goccia d alcool; Il rumore d una goccia ; Inventò il termometro ad alcool ; Lo è l alcool che non contiene tracce di acqua; È in preda ai fumi dell alcool ; Chi non beve una goccia d alcool ; Cerca nelle Definizioni