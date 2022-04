Accompagna il cibo verso lo stomaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accompagna il cibo verso lo stomaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESOFAGO

Significato/Curiosita : Accompagna il cibo verso lo stomaco

"tex" lo finì, un membro della family incise la parola "war" (guerra) sullo stomaco di leno. la krenwinkel infine accoltellò ancora diverse volte il cadavere...

Citazioni di o su esofago wikizionario contiene il lemma di dizionario «esofago» wikimedia commons contiene immagini o altri file su esofago esofago, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 19 aprile 2022

Altre definizioni con accompagna; cibo; verso; stomaco; Fanciulla che accompagna la sposa all altare; Si accompagna alle tagliatelle; accompagna gli scalatori; accompagna ti; Rende buono ogni cibo ; Un cibo di strada italiano; Desiderosa di cibo ; Il reparto al supermercato con cibo non conservato; verso delle rondini; Il verso dei bovini; In un luogo diverso ; Cosi è il verso ... pomposo; Bruciore di stomaco con o senza reflusso; Fa sentire il morso nello stomaco ; Una doccia presente nello stomaco dei Ruminanti; Il tubo digerente che va dalla gola allo stomaco ; Cerca nelle Definizioni