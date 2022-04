Lo si vede mezzo pieno o mezzo vuoto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si vede mezzo pieno o mezzo vuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BICCHIERE

Significato/Curiosita : Lo si vede mezzo pieno o mezzo vuoto

Sono una delle razze più famose della terra di mezzo. compaiono con un ruolo di spessore nei romanzi lo hobbit e il signore degli anelli, oltre che ne...

Il bicchiere è un contenitore per bevande adatto per essere portato alla bocca utilizzando una mano. il bicchiere è tipicamente realizzato in vetro, ma... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 aprile 2022

